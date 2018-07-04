Долги жителей Башкирии по налогам достигли 1,2 миллиарда рублей

На 1 июня 2018 года долги по имущественным налогам имеют более 35 тысяч жителей Башкирии. Их общий объем достиг 1,22 млрд рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по РБ.

Напомним, что аналитическая служба «Реального времени» подсчитала долги башкирских компаний. Наибольшая кредиторская задолженность по итогам 2017 года оказалась у «Башнефти», составив 123,4 млрд рублей. За год она выросла почти на 30 млрд рублей.