Башкирский хореографический колледж потратит на рояль и пианино почти 1 миллион рублей
Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева потратит почти 1 млн рублей на покупку рояля и пианино. Сумма контракта составит 995 тысяч рублей.
Поставщиком выступит петербургское ООО «Глинки, 3», говорится в сообщении на сайте госзакупок.
Из техзадания следует, что пианино должно быть изготовлено не позже 2018 года. Детали инструмента должны быть выполнены из сосны, ели и бука. Его стоимость должна составлять не более 350 тысяч рублей.
Рояль также должен быть изготовлен в этом году. Прописаны материалы, размеры и некоторые характеристики инструмента.
Башкирский хореографический колледж был образован в 1983 году.ОбществоОбразованиеКультура Башкортостан
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