Башкирский хореографический колледж потратит на рояль и пианино почти 1 миллион рублей

Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева потратит почти 1 млн рублей на покупку рояля и пианино. Сумма контракта составит 995 тысяч рублей.

Поставщиком выступит петербургское ООО «Глинки, 3», говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Из техзадания следует, что пианино должно быть изготовлено не позже 2018 года. Детали инструмента должны быть выполнены из сосны, ели и бука. Его стоимость должна составлять не более 350 тысяч рублей.

Рояль также должен быть изготовлен в этом году. Прописаны материалы, размеры и некоторые характеристики инструмента.

Башкирский хореографический колледж был образован в 1983 году.