Верховный суд Удмуртии оставил бывшего чиновника администрации главы УР в колонии строгого режима за приставания к детям

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения приговор бывшему чиновнику администрации главы и правительства республики Александру Косыреву. Он останется в колонии строгого режима на 5,5 года.

Бывший начальник отдела судебной практики правового управления администрации пытался обжаловать приговор, вынесенный ему Устиновским райсудом Ижевска, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Однако Верховный суд УР отклонил жалобу.

Напомним, что Косырева задержали 20 декабря 2016 года. Он был признан виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Установлено, что чиновник домогался детей через интернет.