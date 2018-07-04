Госдума РФ не поддержала закон о запрете употреблять алкоголь людям младше 21 года

Госдума отклонила в первом чтении законопроект, повышающий с 18 до 21 года возраст покупателей алкогольной продукции в РФ.

Автором инициативы является член Совета Федерации Антон Беляков. По его мнению, предлагаемые меры позволили бы защитить страну от ранней алкоголизации.



Против принятия законопроекта выступили правительство РФ и комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Там отметили, что запрет может привести к увеличению потребления нелегального алкоголя, передает «РИА Новости».



Депутаты также обратили внимание, что законопроект противоречит нормам Конституции России и Гражданского кодекса. Согласно статье 60 Конституции РФ, человек, достигший 18 лет, может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что совершеннолетие должно наступать в 21 год.