Пермский край вошел в топ-5 регионов по психическим заболеваниям

Пермский край вошел в пятерку российских регионов, где наиболее распространены психические расстройства.

Согласно данным специалистов, Пермский край занимает четвертую строчку по зафиксированным случаям психических заболеваний — 4141,3 на 100 тысяч человек. Статистику приводит RT со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева.

Рейтинг возглавил Алтайский край (6271,2 на 100 тысяч населения). Затем следуют Чукотский АО (5193,7) и Ямало-Ненецкий АО (4718,4). Пятое место занимает Красноярский край (3931,3).

Среди регионов с наименьшей общей заболеваемостью — Чечня (955), Ингушетия (1157,8), Северная Осетия (1262,7), Кабардино-Балкария (1447,4) и Москва (1667,4).

В целом число больных по стране в 2017 году составило около 3,96 млн человек. Специалисты отмечают, что за семь лет в России снизилась общая заболеваемость населения психическими расстройствами.

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