Андрей Коваленко: «Тревожит ситуация в «Торпедо», клуб до сих пор не погасил долги по зарплате»

Глава профсоюза хоккеистов КХЛ Андрей Коваленко в интервью Russia-hockey рассказал о ситуации с долгами по зарплате перед игроками в нижегородском «Торпедо».

«Тревожит ситуация в «Торпедо». Ряд игроков нижегородского клуба проинформировал профсоюз о том, что перед ними до сих пор не погашены зарплаты, премиальные и другие виды выплат за апрель и май. На наш официальный запрос клуб пока не откликнулся. Если «Торпедо» и дальше будет отмалчиваться, то в ближайший понедельник идем в прокуратуру — и далее по схеме. Но рассчитываем, что к этим радикальным методам прибегать все же не придется», — сказал Коваленко.

Напомним, ранее стало известно, что «Торпедо» продлило контракт со своим самым результативным защитником Денисом Баранцевым.