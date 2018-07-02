Денис Баранцев продлил контракт с нижегородским «Торпедо»

Самый результативный игрок обороны сезона 2017-2018 годов Денис Баранцев продлил контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Новое соглашение с нижегородцами рассчитано на два года.

«Очень рад, что удалось договориться и подписать новый контракт с «Торпедо», — прокомментировал Баранцев. — Здесь хорошая амбициозная команда, отличная атмосфера на матчах, прекрасный и удобный для жизни город… Меня абсолютно все устраивает, и в следующем сезоне я приложу максимум усилий, чтобы как можно чаще радовать болельщиков своей игрой. Уверен, мы будем бороться за самые высокие места».