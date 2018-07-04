Домашние игры «Салавата Юлаева» в сезоне 2018/2019 начнутся с матча против «Торпедо»

Первая домашняя игра «Салавата Юлаева» 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги состоится 12 сентября в 19.00, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Соперником станет «Торпедо» из Нижнего Новгорода, которое в нынешнем сезоне после большого перерыва снова сыграет в Восточной конференции КХЛ.

До матча с нижегородцами «юлаевцы» проведут выездные встречи против команд из Западной конференции. Полный календарь сезона КХЛ 2018/2019 будет представлен 5 июля в 12.00 по московскому времени.

В завершившемся сезоне «Салават Юлаев» уступил в семи матчах полуфинальной восточной серии будущему бронзовому медалисту — челябинскому «Трактору».

