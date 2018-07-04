ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации за непогашенные облигации времен СССР

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить трем истцам компенсацию в качестве материального и нематериального ущерба. Дело касалось неспособности России выкупить премиальные облигации советской эпохи.



«Суд отметил, что Россия взяла на себя обязательство выкупить облигации, но не смогла ввести в действие механизм реализации, что было нарушением прав собственности заявителей», — говорится в решении суда.

В деле были рассмотрены претензии 15 заявителей из разных субъектов России, которые в 1982 приобрели облигации государственного внутреннего выигрышного займа. Троим из них ЕСПЧ присудил компенсацию по €1,8 тыс. за моральный ущерб, а также различные суммы — за материальный ущерб. При этом конкретные суммы не называются.

В отношении остальных истцов суд посчитал достаточным факт признания того, что им нанесли моральный ущерб. Кроме того, шесть заявителей получат компенсации в счет издержек в пределах от €30 до €1,5 тыс.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года Россия выплатила по жалобам в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 900 млн рублей.