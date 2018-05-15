Россия заплатила в 2017 году по жалобам в ЕСПЧ 900 млн рублей

По итогам 2017 года Россия выплатила по жалобам в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 900 млн рублей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.



«В прошлом году по решениям Европейского суда по правам человека наше государство заплатило 900 млн гражданам, которые были признаны имеющими право на компенсации за нарушения принципа разумности при производстве [по уголовным делам]», — цитирует ТАСС омбудсмена.

По ее словам, «в большинстве случаев судебно-следственная машина работает качественно».