КМПО снизил размер дивидендов за 2017 год — с 71 до 40 рублей за акцию
Совет директоров АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2017 год в размере 40,8 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
Годовое общее собрание акционеров КМПО пройдет 28 июня, говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Напомним, что размер дивидендов компании за 2016 год составил 71,9 рубля на акцию.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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