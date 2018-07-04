Акинфеева увековечили на корпусе iPhone X
Российский бренд люксовых смартфонов Caviar выпустил iPhone X, посвященный победе российской сборной по футболу в 1/8 финала и ключевому моменту игры, в котором Игорь Акинфеев защитил ворота сборной.
На корпусе увековечен момент в золотой миниатюре. Картинку украсили 26 рубинами, сообщает hi-tech@mail.ru.
Напомним, 1 июля Россия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Решающей в игре стала серия пенальти. Артем Дзюба реализовал пенальти, а Акинфеев отразил все атаки соперника.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым