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Глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев с 3 августа покинет должность

21:42, 03.07.2018

Глава Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев с 3 августа покинет свою должность.

«Сегодня генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию, он покинет свой пост 3 августа 2018 года», — цитирует представителя Роскосмоса ТАСС.

Отмечается, что «врио гендиректора назначен первый заместитель генерального конструктора — главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов».

Ранее сообщалось, что госкорпорация Роскосмос приступила к кадровым перестановкам. Так, новым гендиректором РКЦ вместо врио главы предприятия Равиля Ахметова будет назначен Дмитрий Баранов, который в данный момент занимает пост заместителя генерального конструктора.

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