Глава РКК «Энергия» Владимир Солнцев с 3 августа покинет должность
Глава Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев с 3 августа покинет свою должность.
«Сегодня генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию, он покинет свой пост 3 августа 2018 года», — цитирует представителя Роскосмоса ТАСС.
Отмечается, что «врио гендиректора назначен первый заместитель генерального конструктора — главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК «Энергия» Сергей Романов».
Ранее сообщалось, что госкорпорация Роскосмос приступила к кадровым перестановкам. Так, новым гендиректором РКЦ вместо врио главы предприятия Равиля Ахметова будет назначен Дмитрий Баранов, который в данный момент занимает пост заместителя генерального конструктора.ОбществоВласть
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