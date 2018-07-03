«Медийный» кот Ахилл «вывел» в четвертьфинал ЧМ-2018 швейцарцев

В Петербурге официальный оракул ЧМ-2018 кот Ахилл спрогнозировал исход матча между Швейцарией и Швецией в 1/8 финала, сообщает «РГ».

Как рассказали «РГ» в Эрмитаже, Ахилл уверенно направился к миске со швейцарским флагом и съел угощение. Миску, рядом с которой стоял шведский флаг, Ахилл проигнорировал.

— Ахилл уже второй год делает прогнозы в присутствии телекамер и большого скопления людей, поэтому он уже привык и стал вполне медийным котом, — подчеркнули в Эрмитаже.

Ахилл ошибся лишь однажды, не угадав победителя в матче Аргентина — Нигерия. На счету кота-оракула четыре верных прогноза ЧМ-2018.

Поединок Швеция — Швейцария начнется в Санкт-Петербурге в 17.00 мск сегодня, 3 июля.

