В Казани вынесли приговор по делу «театральной» банды налетчиков

Фото: Реальное время

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу банды Урматского. Шесть обвиняемых в незаконном обороте оружия, разбоях, кражах и бандитизме получили реальные сроки.



Как сообщили «Реальному времени» в суде, меньше остальных пребывать в местах лишения свободы придется Евгению Железкову, он наказан 5 годами колонии общего режима. Самый большой срок — 17 лет колонии строгого режима назначен предполагаемому лидеру банды Максиму Урматскому. Лишь на год меньше наказание для Алексея Галиева и Андрея Степина. Ну а Игорь Флегонтов и Эдуард Чехлов получили по 10 лет лишения свободы.

Судом установлено, что банда Урматского причастна к серии вооруженных налетов на ювелирные салоны, ломбарды и продуктовые магазины. Использовали перчатки, медицинские и карнавальные маски и даже театральный грим. Разработкой банды занимались сотрудники МВД Татарстана.

Установленный ущерб от их действий оценен в 3,5 млн рублей с лишним.

Подсудимые намерены оспорить приговор.

Также сегодня в Казани завершился суд над первым фигурантом дела о хищениях по программе «Лизинг-грант».