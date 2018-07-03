Экс-советник министра связи Милашевский стал гендиректором «ГЛОНАСС»

Бывший советник министра связи и массовых коммуникаций Игорь Милашевский стал генеральным директором «ГЛОНАСС». Об этом сказано на сайте компании.

«Генеральным директором АО «ГЛОНАСС», оператора государственной автоматизированной информационной системы реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС», решением общего собрания акционеров общества назначен Игорь Милашевский» — говорится в сообщении.



Милашевский сменил в должности гендиректора «ГЛОНАСС» Андрея Жерегелю, который, в свою очередь, сейчас стал генеральным директором «Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК)».



Ранее Милашевский работал в департаменте государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций России. Он также занимал должность министра транспорта и связи Чечни.

Также он занимал должность директора службы развития операций, коммерческого директора, вице-президента по маркетингу и продажам в компании «Вымпелком» и в дочерних компаниях оператора.