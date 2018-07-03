Казань вошла в топ-5 популярных городов ЧМ-2018 среди иностранных болельщиков в соцсетях

Казань заняла четвертое место в рейтинге популярных городов чемпионата мира по футболу среди иностранных болельщиков в соцсетях — на столицу РТ приходится 7,9% всех упоминаний. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе путешествий OneTwoTrip.

Первую строчку заняла Москва — 39% упоминаний. Далее идут Санкт-Петербург (14,1%), Калининград (11,5%). Топ-5 замыкает Сочи (5,1%). Меньше всего постов иностранные болельщики посвятили Волгограду и Саранску (по 2,7%).

В OneTwoTrip отметили, что на внимание болельщиков к Казани мог сказаться не только состав игравших в этом городе команд (Франция, Испания, Германия и др.), но и известность города после проводимых им ранее международных мероприятий (Универсиады и Кубка конфедераций).

Для составления рейтинга были проанализированы сообщения, сделанные в Instagram, Facebook и Twitter на иностранных языках в период с 13 июня по 29 июня, в которых либо была отмечена геолокация, либо содержалось текстовое упоминание городов ЧМ, а также привязка к ЧМ.

Ранее сообщалось, что отели Казани, Москвы и Санкт-Петербурга начали снижать цены из-за недозагрузки во время ЧМ-2018.