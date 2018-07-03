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Казанский «Тимер Банк» вошел в список аффилированных лиц концерна «Калашников»

15:27, 03.07.2018 1
Казанский «Тимер Банк» вошел в список аффилированных лиц концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» опубликовал список аффилированных лиц за II квартал 2018 года. В число связанных с концерном компаний вошел казанский «Тимер Банк».

Эту связь можно проследить через «Ростех». В январе банк «Российская финансовая корпорация» (РФК) купил за 1 рубль 100% проблемного «Тимера». В свою очередь, РФК принадлежит АО «Рособоронэкспорт», входящее в структуру «Ростеха».

Кроме того, из списка аффилированных лиц вышел бывший гендиректор концерна Алексей Криворучко. Напомним, что в июне он был назначен замминистра обороны РФ.

Акции «Калашникова» по-прежнему распределены между «Ростехом» (25% + 1 акция) и «Транскомплектхолдингом» (75% — 1 акция).

ПромышленностьОПКЭкономикаБанки УдмуртияТатарстан
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  • Анонимно 03 июля
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