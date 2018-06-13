Tesla уволит 9% сотрудников для сокращения расходов

Компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников с целью сократить расходы. Об этом сообщил глава компании Илон Маск.



«Tesla развивалась и эволюционировала стремительно в течение последних лет, что привело к определенному дублированию ролей и некоторых рабочих функций. Это было оправданно в прошлом, но трудно оправдать сейчас. Ввиду этого и из-за необходимости сократить расходы, но оставаться прибыльными мы приняли сложное решение рассчитать приблизительно 9% наших коллег по всей стране», — написал он в Twitter.

Уточняется, что увольнение не коснутся тех, кто занят непосредственно над производством нового седана Model 3.

Ранее стало известно, что в августе Tesla обновит программное обеспечение системы Autopilot на электромобилях компании до «Версии 9», что сделает их полностью автономными.