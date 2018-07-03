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Иванов предложил воссоздать массовую сеть приемных пунктов макулатуры

14:42, 03.07.2018 3
Иванов предложил воссоздать массовую сеть приемных пунктов макулатуры
Фото: pixabay.com

В России необходимо воссоздать массовую сеть точек приема макулатуры. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Создать достаточно массовую сеть приемных пунктов для того, чтобы человеку было удобно принести макулатуру, получив какие-то деньги. Мощности по переработке макулатуры в целлюлозу и новую бумагу у нас есть, и они недозагружены. То есть главное сейчас — это создать пункты приема», — сказал он.

Иванов подчеркнул, что ежегодно на российские свалки отправляется макулатура стоимостью 60 млрд рублей. При этом для замещения выбрасываемой макулатуры в год вырубается около 58 тыс. деревьев, пишет ТАСС.

Ранее за возрождение практики сбора макулатуры и металлолома выступил министр культуры Владимир Мединский.

ОбществоИнфраструктура
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 июля
    Это гениально! Сергей Иванов -гений!
    И Путин гений, раз его на эту должность назначил!
    Это наши гении!
    Толстой с Пушкиным сос-
    кочили с поезда истории!!
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  • Анонимно 03 июля
    Здравое и нужное дело. Обидно, что сначала уничтожат существующее, затем уничтожат время на рассмотрение ими же уничтоженного и только потом осознают, что дельное, что было, рушить не надо, а надо поддерживать и улучшать в соответствии с требованиями времени, затраты минимальные, а эффект, очень даже существенный.
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    Анонимно 03 июля
    Мы поняли, т.Иванов!
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