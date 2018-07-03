Иванов предложил воссоздать массовую сеть приемных пунктов макулатуры

В России необходимо воссоздать массовую сеть точек приема макулатуры. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Создать достаточно массовую сеть приемных пунктов для того, чтобы человеку было удобно принести макулатуру, получив какие-то деньги. Мощности по переработке макулатуры в целлюлозу и новую бумагу у нас есть, и они недозагружены. То есть главное сейчас — это создать пункты приема», — сказал он.

Иванов подчеркнул, что ежегодно на российские свалки отправляется макулатура стоимостью 60 млрд рублей. При этом для замещения выбрасываемой макулатуры в год вырубается около 58 тыс. деревьев, пишет ТАСС.

Ранее за возрождение практики сбора макулатуры и металлолома выступил министр культуры Владимир Мединский.