«Картонный болельщик» из Мексики принял решение задержаться в России

Знаменитый «картонный болельщик» из Мексики Хавьер, принял решение еще немного погостить в России и намерен побывать в столице Татарстана.

«Мы не возвращаемся», — сказал он. Также Хавьер признался, что будет путешествовать и сначала поедет в Казань, а его жена будет ждать его дома.

Напомним, что болельщик из Мексики обрел известность после того, как его друзья привезли в Россию копию Хавьера, сделанную из картона. Таким способом они хотели поддержать своего товарища, которого на турнир не отпустила жена. Через несколько дней мексиканский болельщик все же приехал в Россию.

Накануне сборная Мексики встречалась с командой Бразилии. Мексиканцы уступили южноамериканцам и покинули чемпионат мира.