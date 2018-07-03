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Данил Лысенко завоевал серебро в Венгрии

13:58, 03.07.2018

Уроженец башкирского города Бирска Данил Лысенко завоевал серебро в прыжках в высоту в венгерском Секешфехерваре. Международные соревнования принесли воспитаннику башкирского спорта медаль с результатом 2,32 метра.

Победу одержал Мутаз Баршим из Катара, который преодолел планку на высоте 2 метра 40 сантиметров.

Третьим стал австралиец Брэндон Старк, который, как и Лысенко, взял высоту в 2,32 метра, но уступил россиянину по попыткам.

Ранее Лысенко одержал победу на международном турнире Meeting Madrid 2018 серии IAAF World Indoor Tour. Там он прыгнул на высоту 2 метра 30 см.

Спорт Башкортостан
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