Данил Лысенко одержал победу на международном турнире в Испании

Воспитанник башкирского спорта из города Бирска Данил Лысенко одержал победу на международном турнире Meeting Madrid 2018 серии IAAF World Indoor Tour.

Башкирскому прыгуну покорилась высота 2 метра 30 см. Вторую ступень пьедестала почета занял австралиец Брендон Старк, бронзовую награду завоевал южноафриканский прыгун Кристофер Молея.

Отметим, что месяц назад «бирский кузнечик» Данил Лысенко с более высоким результатом завоевал серебряные медали на третьем этапе «Бриллиантовой лиги» в американском городе Юджин. Тогда 21-летний спортсмен преодолел планку на высоте 2,32 метра.



Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, и золотым медалистом ЧМ-2018 в помещении (Бирмингем).

