Долги россиян перед банками выросли на 26% с начала 2018 года

Задолженность россиян перед банками с начала года выросла на 26% и достигла 13,49 трлн рублей. Об этом говорится в расчетах Национального рейтингового агентства (НРА).

Половину портфеля розничных кредитов составляют ссуды под залог недвижимости или автомобиля, пишут «Известия».



По словам экспертов, активная выдача займов населению в течение 2—3 лет может привести к росту закредитованности. Тем не менее в настоящее время ставки по кредитам снижаются, а их сроки увеличиваются, поэтому нагрузка на граждан не будет быстро расти.

Отметим, что по итогам 2017 года судебные приставы списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов россиян, что на 16% больше, чем годом ранее.