Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о снижении акцизов на бензин

Госдума РФ сегодня во втором чтении приняла законопроект о снижении акцизов на бензин. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Согласно законопроекту, предлагается ввести с 1 июня до 31 декабря 2018 года пониженные ставки акцизов на автомобильный бензин Евро-5 — 8 213 руб. за 1 тонну, в настоящее время действует акциз в размере 11 892 руб. Также документ распространяется на дизельное топливо.



Также законопроектом предполагается установить налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Закрепляются группы участков недр, в отношении которых применяется НДД.



Кроме того, сегодня депутаты предложили установить, что ставки вывозных таможенных пошлин для легких и средних дистиллятов, бензола и др. не должны превышать 90% с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Напомним, что законопроект по снижению акцизов на топливо внесли в правительство РФ в начале июня. Данная инициатива была продиктована ростом цен на бензин.