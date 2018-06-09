В правительство РФ внесли законопроект по снижению акцизов на топливо

Законопроект о налоге на добавленный доход (НДД) и снижении акцизов на бензин и дизельное топливо был внесен Минфином в правительство на этой неделе. Об этом сегодня сообщил первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер.

«Снижение акцизов и НДД идет в одном законопроекте, в правительство внесено», — цитирует Текслера «Интерфакс».



С 28 мая по 1 июня розничные цены на бензин в среднем по России выросли почти на рубль. В связи с ростом цен на топливо правительство решило снизить акцизы — на 3 тыс. руб. на тонну бензина, на 2 тыс. руб. — дизельного топлива.

