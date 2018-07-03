Депутаты Губдумы Самарской области отказались обсуждать пенсионную реформу

Депутаты сорвали заседание Самарской Губернской думы во время рассмотрения вопроса о повышении пенсионного возраста в России.

Ранее три фракции — ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ — выдвинули на рассмотрение обращение против пенсионного законопроекта. Вопрос должен был обсуждаться на заседании, но с повестки дня его сняли за несколько часов до начала.

Первыми в знак протеста зал покинули коммунисты. За ними последовали справедливороссы и члены партии ЛДПР. Из-за сложившейся ситуации был объявлен перерыв, пишет SamRu.

После перерыва заседание продолжилось уже без депутатов трех фракций.

Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин будет принят Госдумой в окончательном, третьем чтении этой осенью.

