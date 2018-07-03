ФК «Нижний Новгород» на сборах сыграет с армянским «Алашкертом»

3 июля бывший «Олимпиец», ныне ФК «Нижний Новгород», проведет очередной матч на сборе в Минске, сообщает пресс-служба нижегородской команды. Соперник — армянский «Алашкерт», неоднократный чемпион своей страны, участник Лиги чемпионов.

Нижегородцы уже встречались с «Алашкертом» в этом году на зимнем сборе в турецком Белеке. 22 февраля Фомин и Бочаров забили два безответных мяча в ворота армянской команды — 2:0.

В предыдущем матче на сборах в Белоруссии «Нижний Новгород» уступил ярославскому «Шиннику» с таким же счетом 0:2. Голы были забиты в серединах каждого из таймов.

