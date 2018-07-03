Будущие пенсионеры проживут на пенсии минимум 14 лет, заявили эксперты

Продолжительность жизни первого поколения пенсионеров, которые смогут уйти на пенсию в 63—65 лет, составит минимум 23 года для женщин и 14 лет 6 месяцев для мужчин. Такие данные приводит НИУ ВШЭ в докладе «Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию».



«В 2028 году, когда возраст выхода на пенсию по правительственному плану составит 65 лет, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 65 лет, если опираться на прогноз Росстата, практически достигнет «датской границы» длительности жизни после выхода на пенсию — 14 с половиной лет. В год повышения возраста выхода на пенсию до 63 лет (2034 год) ожидаемая продолжительность жизни женщин в этом возрасте будет равняться примерно 23 годам», — говорится в докладе.

Отмечается, что «если исходить из тенденций последних лет, эти оценки являются несколько заниженными и определяют минимальную границу увеличения ожидаемой продолжительности жизни в указанных возрастах».

Ранее ученые Высшей школы экономики (ВШЭ) опровергли сообщения о том, что повышение пенсионного возраста повлияет на продолжительность жизни.