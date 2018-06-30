В ВШЭ заявили, что повышение пенсионного возраста не повлияет на продолжительность жизни

Ученые Высшей школы экономики (ВШЭ) опровергли сообщения о том, что повышение пенсионного возраста повлияет на продолжительность жизни. Соответствующий анонс доклада опубликован на сайте вуза, полная версия документа будет доступна 2 июля.

В ВШЭ отмечают, что нужно учитывать не среднюю продолжительность жизни граждан в РФ, а продолжительность жизни лиц, доживших до пенсионного возраста. Так, в 2016 году средняя продолжительность жизни у мужчин составила 66,5 лет, что только на полтора года выше нового пенсионного возраста, а у женщин — 77,1, что на 14 лет выше нового нормативного возраста.



«Именно на основе этого сравнения делается вывод о том, что при повышении пенсионного возраста «будем работать до гробовой доски», «после выхода на пенсию долго не проживем», «до пенсии в России не доживает 40 процентов мужчин». По среднему демографическому прогнозу в 2030 году средняя ожидаемая продолжительности жизни при рождении по населению в целом составит 80,1 года, у мужчин 75,8 лет, а у женщин 83,7 лет. Но из приведенных оценок вовсе не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов мужчины проживут только полтора года, а женщины — только 14 лет», — указывают ученые.

Ранее «Реальное время» писало, что более 17 процентов мужчин в России могут не дожить до пенсионного возраста в случае его повышения.