Авторов СМИ могут причислить к иностранным агентам

Поправки в закон о СМИ — иностранных агентах, позволяющие записать в их число всех, кто с ними сотрудничает, будут одобрены сегодня, 3 июля, комитетом Госдумы по информационной политике.



Принять проект во втором чтении планируется на следующей неделе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников аппарата нижней палаты.

Проект позволяет признать иностранными агентами любую структуру или человека не только за распространение материалов СМИ-агентов, но и если они за деньги участвуют в создании этих материалов.

Отмечается, что на таких «вторичных» агентов будут распространяться требования закона о некоммерческих организациях — маркировка материалов, ежегодный аудит и отчет о деятельности раз в полгода. Порядок применения этих правил определит Минюст.

Ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий административный штраф до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ-иноагентах.

