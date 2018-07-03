Принадлежащий казанской компании теплоход не вышел в рейс из-за нарушений правил безопасности

Теплоход «Очарованный странник», принадлежащий казанской компании «Волжские путешествия», не вышел в запланированный рейс в минувшую пятницу. Туристов, оплативших билеты, отправили по домам.

Как стало известно, некоторое время назад сотрудники службы портового контроля провели проверку и зафиксировали нарушения правил безопасности на этом теплоходе. После чего «Очарованному страннику» запретили выходить в рейсы, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источник.

В госслужбе портового контроля подтвердили, что проверка была и нарушения она действительно выявила.

«На судне — некомплект экипажа, причем на момент проверки не хватало сотрудников из командного состава. Кроме того, все четыре дизель-генератора теплохода проблемные: один на момент проверки был разобран, три остальных имели неисправности. Плюс ко всему у «Очарованного странника» отсутствовали несколько судовых документов из обязательного перечня», — сообщил начальник государственной службы портового контроля Александр Крюков.

Ранее «Очарованный странник» сел на мель на реке Сура в Воротынском районе Нижегородской области.