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Принадлежащий казанской компании теплоход не вышел в рейс из-за нарушений правил безопасности

09:53, 03.07.2018 2
Принадлежащий казанской компании теплоход не вышел в рейс из-за нарушений правил безопасности
Фото: realnoevremya.ru

Теплоход «Очарованный странник», принадлежащий казанской компании «Волжские путешествия», не вышел в запланированный рейс в минувшую пятницу. Туристов, оплативших билеты, отправили по домам.

Как стало известно, некоторое время назад сотрудники службы портового контроля провели проверку и зафиксировали нарушения правил безопасности на этом теплоходе. После чего «Очарованному страннику» запретили выходить в рейсы, передает ИА «Татар-информ» со ссылкой на источник.

В госслужбе портового контроля подтвердили, что проверка была и нарушения она действительно выявила.

«На судне — некомплект экипажа, причем на момент проверки не хватало сотрудников из командного состава. Кроме того, все четыре дизель-генератора теплохода проблемные: один на момент проверки был разобран, три остальных имели неисправности. Плюс ко всему у «Очарованного странника» отсутствовали несколько судовых документов из обязательного перечня», — сообщил начальник государственной службы портового контроля Александр Крюков.

Ранее «Очарованный странник» сел на мель на реке Сура в Воротынском районе Нижегородской области.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 июля
    Самое страшное, конечно, отсутствие документов...
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  • Анонимно 03 июля
    ага. а про экипаж и ДГшки ты не читал
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