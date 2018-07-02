Совфед РФ утвердил Минниханова членом совета по развитию цифровой экономики
Верхняя палата РФ утвердила состав совета по развитию цифровой экономики. Председателем совета назначили вице-спикера верхней палаты парламента РФ Андрея Турчака.
Членом совета также утвердили президента РТ Рустама Минниханова. Кроме того, в его состав вошли врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
Предполагается, что сам совет будет представлять интересы регионов при цифровизации, сообщает пресс-служба «Единой России».
Ранее Рустам Минниханов возмутился влиянием современных трендов-мифов, на которых с лихвой зарабатывают сервисные IT-компании.ОбществоВласть Татарстан
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