Совфед РФ утвердил Минниханова членом совета по развитию цифровой экономики

Верхняя палата РФ утвердила состав совета по развитию цифровой экономики. Председателем совета назначили вице-спикера верхней палаты парламента РФ Андрея Турчака.

Членом совета также утвердили президента РТ Рустама Минниханова. Кроме того, в его состав вошли врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Предполагается, что сам совет будет представлять интересы регионов при цифровизации, сообщает пресс-служба «Единой России».

Ранее Рустам Минниханов возмутился влиянием современных трендов-мифов, на которых с лихвой зарабатывают сервисные IT-компании.