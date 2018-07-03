В Перми на расширение Северного кладбища выделили 131 млн рублей

Власти Перми объявили аукцион на реконструкцию Северного кладбища.

Согласно лоту на сайте госзакупок, подрядчик должен расширить кладбище, а также выполнить устройство дренажа, засыпать территорию мелкозернистым грунтом, очистить ее от мусора и деревьев, выкорчевать пни. Планируется, что территория будет облагорожена, заасфальтирована и обустроена пешеходными мостиками через канавы.

Аукцион будет проведен 30 июля. На выполнение работ подрядчику дается срок до 30 октября 2019 года с гарантией в 60 месяцев. Максимальная цена контракта — 131 млн рублей.

Отметим, Северное кладбище Перми — крупнейшее кладбище города. Его территория занимает более 200 гектаров. На нем покоятся останки более 200 тысяч усопших. На данный момент новые захоронения приостановлены до расширения кладбища.

Напомним, ранее в Самаре ограничили захоронения на Городском кладбище.