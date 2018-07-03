Ученые успешно «перепрограммировали» мозг мышей

Ученые Массачусетского технологического института впервые сумели перепрограммировать нейроны в мозге живого существа.

Отмечается, что этот эксперимент позволил лучше изучить явление, известное под названием нейропластичность. По мнению специалистов, назвать действия, произведенные с нейронной системой мышей, можно «перепрограммированием», передает «Мк.ру» со ссылкой на Science.

Ранее ученые из Сеульского национального университета в Южной Корее совместно с коллегами из Стэнфордского университета в США создали «нервную систему» для роботов. С ее помощью робот будет реагировать на внешние раздражители, почти как человек.