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Ученые создали «нервную систему» для роботов

03:30, 04.06.2018
Ученые создали «нервную систему» для роботов
Фото: pixabay.com

Ученые из Сеульского национального университета в Южной Корее совместно с коллегами из Стэнфордского университета в США создали «нервную систему» для роботов. С ее помощью робот будет реагировать на внешние раздражители, почти как человек.

Роботы смогут чувствовать прикосновение к себе самим или соприкосновение с объектом, с которым они в данный момент контактируют или работают, передает «Синьхуа».

Разработанную сенсорную систему ученые планируют разместить под «кожей» роботов. Отмечается, что специальный датчик будет реагировать на прикосновение и отправлять сигнал к «мозгу» робота. Процессор смоделирует реакцию на полученную информацию о прикосновении и вызовет ответные действия в зависимости от ситуации.

«Искусственная сенсорная нервная система — это шаг к созданию сенсорных нейронных сетей, подобных коже, для всех видов применений », — рассказал один из авторов исследования, профессор химической инженерии в Стэнфорде Женан Бао.

Ранее в Ульяновске презентовали роботизированный экзоскелет медицинского назначения.

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