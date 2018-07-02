В Татарстане вывели в поля беспилотники для контроля посевов

В Татарстане восемь районов получили беспилотники для мониторинга полей и составления геоинформационной системы АПК республики.

Для наблюдения и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в аграрном секторе республики начали применяться дроны. Такие аппараты получили специалисты управлений сельского хозяйства и продовольствия в Лаишевском, Арском, Муслюмовском, Бугульминском, Пестречинском, Альметьевском, Тетюшском и Чистопольском районах», — цитирует пресс-службу Минсельхоза РТ РБК.

Ранее «Реальное время» побеседовало с экспертом в области систем автономного вождения Ольгой Усковой, которая подробно рассказала о новой разработке, а также о том, почему искусственный мозг надежнее тракториста, в чем сходство агродроида с R2-D2 из «Звездных войн» и будет ли система тестироваться на полях Татарстана.