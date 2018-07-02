Фан-зона в Казани с трафиком около 56 тысяч человек в день попала в топ самых посещаемых

Фан-зона в Казани собирает на своей площадке ежедневно около 56 тыс. человек. Этот показатель выводит ее на четвертое место рейтинга самых посещаемых территорий FanFest.

Опережают татарстанскую площадку Москва (111 тыс./день), Санкт-Петербург (75 тыс./день) и Ростов-на-Дону (67 тыс./день). Пятерку лидеров замкнул Екатеринбург с трафиком около 50 тыс. человек в день, сообщает «ТурСтат».

Отмечается, что аутсайдером стала площадка в Сочи. Ее посещают около 25 тыс. человек ежедневно. Остальные города-организаторы собирают от 26 до 50 тыс. людей.

Напомним, 19 июня в Казани, Саранске и Ижевске закрыли фан-зоны из-за нехватки мест на территории.