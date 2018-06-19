В Казани, Саранске и Ижевске закрыли фан-зоны из-за нехватки мест на территории

Из нескольких городов-организаторов чемпионата мира по футболу в 2018 году приходят сообщения о закрытии фан-зон.

Сообщения о большой нагрузке на FanFest приходят из Казани, Ижевска и Саранска. В последнем, по словам выражающих недовольство в соцсетях очевидцев, на территорию из-за нехватки мест пускают только иностранцев. Отмечается, что силы применяются даже сотрудниками Росгвардии.

В Казани около экрана образовалась пробка из желающих. «В настоящий момент вход на территорию Фестиваля болельщиков временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки», — заявили в мэрии.

Подробнее о чемпионате мира — в сюжете «Реального времени».