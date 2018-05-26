Безруков предложил построить в Буинске татарское ЭКО-поселение

Российский актер театра и кино Сергей Безруков предложил создать в Буинске татарское ЭКО-поселение.

По его словам, поселение с несколькими экологическими отелями, выдержанными в духе татарской деревни начала XX века, в будущем может привести к увеличению туристического потока в республику.

«Мне бы хотелось, чтобы, действительно, и помощь и поддержка от руководителей и от властей была серьезная" — рассказал актер в интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину.



«И для иностранцев это было бы привлекательно потому, что все ищут такую экологическую деревню, и есть даже отели экологические. Здесь можно было бы сделать абсолютно экологическую деревню, такой квартал исторический, приглашать и, я думаю, что только бы деньги и платили, чтобы попасть сюда» — отметил Безруков.

Ранее Сергей Безруков сообщил президенту РФ Владимиру Путину о проблемах челнинского кукольного театра.