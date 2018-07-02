Бюро «Яблока» отправило председателя московского отделения партии Сергея Митрохина в отставку

Федеральное бюро «Яблока» отправило в отставку председателя московского отделения партии Сергея Митрохина.



«В соответствии с уставом партии федеральное бюро приостановило полномочия председателя и конференции московского отделения, то есть фактически Сергей Митрохин отправлен в отставку. Полномочия председателя переходят к федеральному бюро и назначенному им уполномоченному», — сообщил заместитель председателя партии Николай Рыбаков.

По его словам, уполномоченным стал член бюро и регионального совета московского отделения Валерий Горячев, пишет ТАСС.

Отмечается, что конфликт между Митрохиным и бюро «Яблока» связан с выдвижением кандидатуры от партии на выборах мэра Москвы.