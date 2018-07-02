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В Перми неизвестные оставили персидского кота рядом с мусоркой у аэропорта

16:23, 02.07.2018 2
В Перми неизвестные оставили персидского кота рядом с мусоркой у аэропорта
Фото: скриншот: vk.com

Пермяки обнаружили персидского кота в переноске рядом с мусорными контейнерами у аэропорта «Большое Савино». Об этом рассказала владелица ветеринарной клинки Анна Нохрина.

По ее словам, вечером 1 июля в ветлечебницу местная жительница принесла породистого кота, которого нашла в переноске рядом с двумя пакетами вещей. От сильной жары и солнцепека животное чувствовало себе крайне плохо. По предварительной версии, кота мог оставить кто-то из пассажиров аэропорта.

«Вот так бывает. Люди, собираясь в отпуск или в долгую поездку, задумываются о своих питомцах в самую последнюю очередь. А без необходимых документов животных не пропускают на борт», — отметила Нохрина.

В самом аэропорту, по словам пермячки, сообщили, что по поводу брошенного животного никто не оставлял информации. На данный момент кот находится в ветеринарной клинике.

Напомним, ранее стало известно, что РЖД разрешат провозить домашних животных без сопровождения хозяев. Происшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 июля
    Нелюди.
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  • Анонимно 02 июля
    Слава Богу, нашлись неравнодушные. Котику - настоящих хозяев!
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