В Перми неизвестные оставили персидского кота рядом с мусоркой у аэропорта

Пермяки обнаружили персидского кота в переноске рядом с мусорными контейнерами у аэропорта «Большое Савино». Об этом рассказала владелица ветеринарной клинки Анна Нохрина.

По ее словам, вечером 1 июля в ветлечебницу местная жительница принесла породистого кота, которого нашла в переноске рядом с двумя пакетами вещей. От сильной жары и солнцепека животное чувствовало себе крайне плохо. По предварительной версии, кота мог оставить кто-то из пассажиров аэропорта.

«Вот так бывает. Люди, собираясь в отпуск или в долгую поездку, задумываются о своих питомцах в самую последнюю очередь. А без необходимых документов животных не пропускают на борт», — отметила Нохрина.

В самом аэропорту, по словам пермячки, сообщили, что по поводу брошенного животного никто не оставлял информации. На данный момент кот находится в ветеринарной клинике.