На Международном Летнем кампусе РАНХиГС выступят ведущие международные эксперты

В этом году экспертами кампуса станут представители США — Клайд Таггл, Пэт Диксон, Нил Осборн и Сэм Потоликкио. Испанию представит Джозеп Бертран, а Румынию — Драгош Доробат. От Италии на кампусе выступит Джузеппе Гулло.

Международный Летний кампус Президентской академии пройдет с 15 по 26 июля 2018 г. в Республике Татарстан. Летний кампус — это уникальный ежегодный международный образовательный проект для молодежи, учебная программа которого состоит из лекций и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня. Проект создан по инициативе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и правительства Республики Татарстан. Миссия кампуса — создание условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты.

В четвертый раз подряд перед участниками Летнего кампуса Президентской академии выступит сооснователь Pine Island Capital Partners, старший вице-президент, директор по связям с общественностью и коммуникациям в The Coca-Cola Company (2008—2017) Клайд Таггл. В этом году выступление эксперта будет посвящено теме «10 способов для предпринимателя потерпеть неудачу». На Летнем кампусе 2017 участники смогли узнать о франчайзинговой бизнес-модели The Coca-Cola Company от Клайда Таггла. Г-н Таггл был избран в совет директоров Американской торгово-промышленной палаты в России в 2006 году. Ранее он занимал должность старшего вице-президента The Coca-Cola Company, директора по связям с общественностью The Coca-Cola Company и члена Исполнительного комитета компании. Член совета директоров Южного центра международного обучения и школы богословия Йельского университета, член Совета по международным отношениям Университета Эмори.

Регулярным участником Международного кампуса РАНХиГС также является профессор академии, основатель и президент Preparing Global Leaders Foundation Сэм Потоликкио. Профессор Потоликкио посетит Кампус уже в шестой раз. Тема его выступления — «Убеждение и публичные выступления: как эффективно действовать». В рамках прошедших кампусов, участники уже узнали от эксперта о харизме, лидерстве XXI века, об особенностях успешного публичного выступления, о важности принятия сложных решений и проанализировал выступления чиновников США. Сэм Потоликкио окончил Джорджтаунский и Гарвардский университеты. Он является заслуженным профессором и заведующим кафедрой политических и общественных коммуникаций ИОН РАНХиГС. Лауреат многочисленных премий и наград за преподавательскую деятельность Джорджтаунского университета. За время своей деятельности успел провести летние саммиты для студентов из 140 стран мира. В 2011 г. был награжден премией имени Патриции Кросс Американской ассоциации колледжей и университетов как один из будущих лидеров американского высшего образования. В 2012 г. стал единственным преподавателем в области политологии, вошедшим в список лучших преподавателей Америки по версии «The Princeton Review».

Своими знаниями и опытом с участниками кампуса поделится управляющий директор Gitanjali Group Europe Джузеппе Гулло. Ранее г-н Гулло был управляющим директором в Start UP Italian Luxury Companies в секторе часов и драгоценностей, таких как Baldinini и Sicis Jewels. Он работает в индустрии роскоши с 1998 г., сначала как инвестиционный банкир в BCI — Milano, а после более 10 лет финансовым директором в Italian Accessible Luxury public company.

Международный Летний кампус РАНХиГС вновь посетит профессор Академии и Университета Помпеу Фабра Жосеп Бертран. За прошедший годы эксперт поделился своими знаниями об использовании идей идентификации, о социальном капитале, а также об эффективном способе разрешения конфликтов и глобальных прогнозах в сфере экономики. В этом году профессор расскажет участникам кампуса об инструментах культуры и искусства для создания социального капитала. Жосеп Бертран проработал более 15 лет в компании Foment Formació в должности ответственного за проекты международного сотрудничества. Он окончил Политехнический университет Каталонии. Уже более двадцати лет является преподавателем международной экономики в Университете Помпеу Фабра в Барселоне.

Экспертом кампуса также станет его постоянный гость — председатель REDD Нил Осборн. В прошлом году известный эксперт поговорил со студентами о будущем — о том, как изменится мир, в котором будут жить люди. Ранее Нил Осборн также объяснил участникам какие тренды имеются на рынке капитала. Свою профессиональную журналистскую деятельность г-н Осборн начал в 1972 г. в газете Daily Progress (г. Шарлоттсвилль, штат Вирджиния). В 1983 г. занял должность редактора американского выпуска журнала Euromoney и стал редактором всего издания. В последствии был назначен исполнительным директором всего журнала. С 1990 г. является издателем и управляющим директором Euromoney. Входит в состав совета директоров Euromoney Institutional Investor PLC. Имеет высшее образование Worcester College, Oxford.

Новым приглашенным экспертом Международного Летнего кампуса РАНХиГС станет профессор Университета Уэйк Форест Пэт Диксон. До получения степени PhD в Университете штата Алабама в 1997 г. Пэт Диксон провел пятнадцать лет в качестве предпринимателя, соучредителя в автомобильной промышленности, а также директором по франчайзингу для региональной розничной и производственной компании в той же отрасли. В настоящее время Пэт является научным сотрудником и бывшим президентом Ассоциации малого бизнеса и предпринимательства Соединенных Штатов (USASBE).

Тьютор Летного кампуса РАНХиГС — старший преподаватель факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Драгош Доробат выступит перед студентами по теме «Шаблон бизнес-планирования». До этого эксперт уже успешно пробовал себя в роли тьютора кампуса, а также поделился с участниками своим опытом в сфере межкультурных коммуникаций.