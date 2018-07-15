Летний кампус Президентской академии 2018

Уже седьмой год подряд целеустремлённым студентам, успешно прошедшим комплексную процедуру отбора, предоставляется уникальная возможность на пару недель погрузиться в захватывающую атмосферу Международного Летнего Кампуса и развить теоретические знания, лидерские и творческие навыки, необходимые для личностного роста.
Тема Международного Летнего Кампуса Президентской Академии 2018 года: Entrepreneurship in Culture and Entertainment.
Участниками Кампуса являются студенты из разных стран и городов. Работая в многонациональных командах, они приобретают и совершенствуют практические навыки проектной деятельности, а также развивают умения внедрения и разработки стратегического подхода к принятию решений.
Международный Летний кампус Президентской Академии – уникальный ежегодный международный образовательный проект для молодежи, учебная программа которого состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня.
Международный Летний Кампус Президентской Академии, способствующий профессиональному и личностному росту учащихся, за относительно недолгий срок уже стал узнаваемым брендом, ведь это территория огромных возможностей для нового поколения интеллектуальной элиты.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Кампуса.
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