Летний кампус Президентской академии 2018

Уже седьмой год подряд целеустремлённым студентам, успешно прошедшим комплексную процедуру отбора, предоставляется уникальная возможность на пару недель погрузиться в захватывающую атмосферу Международного Летнего Кампуса и развить теоретические знания, лидерские и творческие навыки, необходимые для личностного роста.

Тема Международного Летнего Кампуса Президентской Академии 2018 года: Entrepreneurship in Culture and Entertainment.

Участниками Кампуса являются студенты из разных стран и городов. Работая в многонациональных командах, они приобретают и совершенствуют практические навыки проектной деятельности, а также развивают умения внедрения и разработки стратегического подхода к принятию решений.

Международный Летний кампус Президентской Академии – уникальный ежегодный международный образовательный проект для молодежи, учебная программа которого состоит из лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, вебинаров и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового уровня.

Международный Летний Кампус Президентской Академии, способствующий профессиональному и личностному росту учащихся, за относительно недолгий срок уже стал узнаваемым брендом, ведь это территория огромных возможностей для нового поколения интеллектуальной элиты.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Кампуса.

