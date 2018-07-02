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Путин назначил Олега Васнецова послом России в Молдавии

15:18, 02.07.2018
Путин назначил Олега Васнецова послом России в Молдавии
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил Олега Васнецова новым послом в Молдавии.

«Назначить Васнецова Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом в Республике Молдова», — говорится в указе на портале правовой информации.

Другим указом от этой должности освобожден Фарит Мухаметшин.

Васнецов работает в системе МИД с 1975 года. В 2000—2003 годах он находился на посту заместителя директора Департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО.

С 2003 по 2008 год был послом России в Демократической Республике Конго. С 2009 по 2011 год Васнецов был заместителем директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями, а с 1 марта 2011 возглавил его.

В середине июня Владимир Путин сменил полномочных послов России в Португалии, Перу и на Кубе.

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