Путин назначил Олега Васнецова послом России в Молдавии

Президент России Владимир Путин назначил Олега Васнецова новым послом в Молдавии.

«Назначить Васнецова Олега Владимировича чрезвычайным и полномочным послом в Республике Молдова», — говорится в указе на портале правовой информации.

Другим указом от этой должности освобожден Фарит Мухаметшин.



Васнецов работает в системе МИД с 1975 года. В 2000—2003 годах он находился на посту заместителя директора Департамента по культурным связям и делам ЮНЕСКО.

С 2003 по 2008 год был послом России в Демократической Республике Конго. С 2009 по 2011 год Васнецов был заместителем директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями, а с 1 марта 2011 возглавил его.



В середине июня Владимир Путин сменил полномочных послов России в Португалии, Перу и на Кубе.