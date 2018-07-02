Конвой сорвал старт процесса по делу о поджоге авто «Галереи вин»

Фото: Реальное время

Сегодня Вахитовский райсуд Казани не смог приступить к предварительным слушаниям по делу об организации поджога машины владельца «Галереи вин». В суд из СИЗО не доставили одного из четверки обвиняемых — Михаила Котова, передает с места журналист «Реального времени».

Остальные подсудимые прибыли на заседание своим ходом. Перед началом процесса обвиняемый в организации поджога авто начальник правового управления Артем Ильдеяркин успел даже пообщаться с потерпевшим владельцем «Галереи вин» Яковом Цейнштейном. Комментировать обвинения в свой адрес «Реальному времени» Ильдеяркин не стал.

Заседание отложили на 5 июля. На нем защита намерена ходатайствовать о возврате дела прокурору, а потерпевшая сторона — о замене меры пресечения Ильдеяркину.