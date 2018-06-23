Новости общества

12:41 МСК
Новости раздела
Общество

Украина готова обменять 23 осужденных россиян на всех своих заключенных в России

11:56, 23.06.2018
Украина готова обменять 23 осужденных россиян на всех своих заключенных в России
Фото: flickr.com

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России украинцев.

«Все 23 россиянина, списки которых мы неоднократно передавали РФ, осуждены или обвиняются по очень тяжелым статьям — терроризм, убийства, участие в войне, шпионаж. Мы готовы отдать их родине в обмен на наших, которых ждут на родине», — передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Геращенко.

Вице-спикер потребовала немедленно освободить Олега Сенцова и всех других пленников.

«Мы говорим о передаче 23 ради освобождения всех», — добавила Геращенко.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем