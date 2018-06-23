Украина готова обменять 23 осужденных россиян на всех своих заключенных в России

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова обменять 23 осужденных россиян на заключенных в России украинцев.

«Все 23 россиянина, списки которых мы неоднократно передавали РФ, осуждены или обвиняются по очень тяжелым статьям — терроризм, убийства, участие в войне, шпионаж. Мы готовы отдать их родине в обмен на наших, которых ждут на родине», — передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Геращенко.

Вице-спикер потребовала немедленно освободить Олега Сенцова и всех других пленников.

«Мы говорим о передаче 23 ради освобождения всех», — добавила Геращенко.

