«Мечел» может продать порт в Камбарке
ПАО «Мечел» рассматривает возможность продажи речного порта «Камбарка».
Гендиректор компании Олег Коржов не стал раскрывать детали предстоящей сделки, передает «Интерфакс».
Ранее руководство ООО «УК Мечел-Транс», входящее в структуру ПАО, предлагало создать на базе порта логистический центр. Для реализации проекта ООО было готово предоставить складские площади, всю имеющуюся инфраструктуру и перегрузочные мощности порта. Кроме того, правительство Удмуртии совместно с «Мечелом» вели работу по дозагрузке порта.
Через порт в Камбарке грузы направляются по внутренним водным путям России в сторону Балтийского и Каспийского морей, Черноморско-Средиземноморского бассейна.ПромышленностьПроисшествия Удмуртия
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