«Мечел» может продать порт в Камбарке

ПАО «Мечел» рассматривает возможность продажи речного порта «Камбарка».

Гендиректор компании Олег Коржов не стал раскрывать детали предстоящей сделки, передает «Интерфакс».

Ранее руководство ООО «УК Мечел-Транс», входящее в структуру ПАО, предлагало создать на базе порта логистический центр. Для реализации проекта ООО было готово предоставить складские площади, всю имеющуюся инфраструктуру и перегрузочные мощности порта. Кроме того, правительство Удмуртии совместно с «Мечелом» вели работу по дозагрузке порта.

Через порт в Камбарке грузы направляются по внутренним водным путям России в сторону Балтийского и Каспийского морей, Черноморско-Средиземноморского бассейна.