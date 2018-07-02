В Набережных Челнах мужчина разбил окна в машине супруги и забрал свою дочь — соцсети

В Набережных Челнах мужчина разбил окна в машине супруги и забрал свою дочь. Соответствующее видео появилось в соцсетях еще на прошлой неделе.

Конфликт произошел на пересечении проспектов Чулман и Хасана Туфана. Мужчина преградил проезд автомобилю и потребовал открыть дверь.

После того как он получил отказ, мужчина разбил лобовое стекло и боковое со стороны водителя. Затем он разблокировал заднюю дверь и забрал дочку, которая сидела в детском кресле.



Позднее герой видео прокомментировал происходящее.

«Всем, кто понял, в чем дело, спасибо. Тем, кто осуждает, скажу лишь то, что это была крайняя мера. Я вполне адекватный человек. На обрезанном видео вы видите лишь то, что вам показывают. Я спас свою малютку. Больше добавить ничего не могу, так как идет суд. Дочь сейчас со мной, и с ней все в порядке», — написал он.

