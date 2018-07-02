Новости экономики

00:55 МСК
Новости раздела
Экономика

Торги имуществом «Татагропромбанка» стоимостью почти 900 млн рублей признаны несостоявшимися

11:36, 02.07.2018
Торги имуществом «Татагропромбанка» стоимостью почти 900 млн рублей признаны несостоявшимися
Фото: скриншот google.ru

Торги имуществом ООО «Татагропромбанк» общей стоимостью 895,6 млн рублей признаны несостоявшимися. Об этом сообщил конкурсный управляющий кредитной организации Агентство по страхованию вкладов.

Повторные торги проведут 15 августа со снижением начальной цены на 10%.

Напомним, что имущество «Татагропробанка» включает в себя недвижимость, автомобили, банкоматы, а также права требования к юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем