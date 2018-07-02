Торги имуществом «Татагропромбанка» стоимостью почти 900 млн рублей признаны несостоявшимися
Торги имуществом ООО «Татагропромбанк» общей стоимостью 895,6 млн рублей признаны несостоявшимися. Об этом сообщил конкурсный управляющий кредитной организации Агентство по страхованию вкладов.
Повторные торги проведут 15 августа со снижением начальной цены на 10%.
Напомним, что имущество «Татагропробанка» включает в себя недвижимость, автомобили, банкоматы, а также права требования к юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям.ЭкономикаБанки Татарстан
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